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الأمن العراقي ينشر تسجيلا لاعتقال شبكة مخدرات في بغداد (فيديو)

أخبار العالم العربي

الأمن العراقي ينشر تسجيلا لاعتقال شبكة مخدرات في بغداد (فيديو)
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نشر جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، فيلما كاملا عن عملية نفذها وألقى فيها القبض على شبكة لتجارة المخدرات في العاصمة بغداد.

وبحسب بيان للجهاز، فإنه "تمكن من تفكيك شبكة لتجارة المخدرات في بغداد ضمن عملية استباقية استهدفت عصابات تجارة المخدرات".

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 ويعاني العراق من انتشار المخدرات بأنواعها المتعددة، خاصة في بغداد والمحافظات الجنوبية، وتحول في السنوات الأخيرة من ممر ومستهلك، إلى مصنع في بعض المناطق.

المصدر: RT

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