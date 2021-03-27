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مقتل ضابط عراقي وتاجر مخدرات "خطير"

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مقتل ضابط عراقي وتاجر مخدرات
شعار الأمن الوطني العراقي
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، أن جهاز الأمن الوطني تمكن من قتل أحد "أخطر" تجار المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد.

وذكرت في بيان صحفي: "يواصل الشجعان في جهاز الأمن الوطني عملياتهم المتميزة والنوعية لمكافحة الجريمة بمختلف صورها، فقد نفذ أبطال الجهاز عملية فجر اليوم السبت، للقبض على أحد أبرز وأخطر تجار المخدرات والمؤثرات العقلية في العاصمة بغداد".

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وأضافت، أن "هذا المجرم أقدم على مواجهة القوة المنفذة للواجب والتي تمكنت من قتله، كما أسفر الحادث عن استشهاد الضابط (سلمان داود كاظم المحياوي) وإصابة آخر".

وتابع البيان: "يعاهد منتسبو جهاز الأمن الوطني المواطنين كافة على البقاء عيونا ساهرة وسيوفا مشرعة من أجل حماية المجتمع العراقي وتحصينه من العابثين بأمنه، ومحاربة قادة الإرهاب والجريمة المنظمة أينما كانوا".

 

المصدر: RT

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