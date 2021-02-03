الأمن العراقي يقبض على عصابة تتاجر بـ"الكرستال" المخدر (فيديو)

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي القبض على عصابة مخدرات تتاجر بمادة الـ"كرستال" المخدرة في العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز في بيان صحفي: "تم القبض وفق أوامر قضائية على أحد تجار المخدرات وبحوزته (نصف كغم) من مادة الكرستال بكمين محكم شمال شرقي بغداد".

وأضاف: "بدلالة التاجر جرى اعتقال جميع أفراد العصابة البالغ عددهم خمسة أشخاص، كما اعترف بوجود وكر خاص بهم وسط بغداد".

وتابع: "تمت مداهمة الوكر ومصادرة (كغم واحد) من الكرستال وكميات من مادتي (الحشيشة والمرجوانا) مع أدوار تعاطي وميزان إلكتروني".

المصدر: RT