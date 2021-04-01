السيسي: فاعلية الأدوية المصرية تصل نسبتها 100%

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن إعطاء الجدارة والثقة للمنتج الصادر من مدينة الدواء المصرية هي الفكرة الأساسية والرئيسية من تدشين هذه المدينة.

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وأضاف السيسي اليوم الخميس، خلال افتتاح مدينة الدواء المصرية: "الناس كانوا بيقولوا إن المضاد الحيوي ده من بره، فأزعل أنا أوي، وأقول هو إحنا منعرفش نعمل دوا يعني؟"، مؤكدأ على أن المادة الفعالة من الدواء لابد أن تكون من مدينة الدواء المصرية.

وأشار إلى أن كفاءة الأدوية من مدينة الدواء المصرية ليست 99.9%، ولكن تصل نسبتها 100%، مؤكدأ على أن التكلفة المالية للمصانع ضخمة للغاية.

وافتتح الرئيس المصري مدينة الدواء المصرية "Gypto pharma". وتعتمد المدينة الجديدة على زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء في الشرق الأوسط.

وتعد مدينة الدواء المصرية من أكبر المدن على مستوى الشرق الأوسط، حيث أنشئت على مساحة تقدر بـ180 ألف متر مربع، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء، لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.

المصدر: RT