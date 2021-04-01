السيسي يفتتح أحد أكبر مدن الدواء في الشرق الأوسط بمصر

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مدينة الدواء المصرية "Gypto pharma".

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وتعتمد المدينة الجديدة على زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء في الشرق الأوسط.

وتعد مدينة الدواء، من بين أحد أهم المشروعات القومية التي سعت مصر لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي، مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالي الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعماً للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

وتعد مدينة الدواء المصرية هذه من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأنشئت على مساحة 180 ألف متر مربع، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء، لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.

المصدر: RT