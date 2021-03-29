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السيسي يغرد معلنا انتهاء أزمة جنوح السفينة في قناة السويس

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السيسي يغرد معلنا انتهاء أزمة جنوح السفينة في قناة السويس
Reuters
السفينة الجانحة في قناة السويس تأخذ مسارها بعد تعويمها
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أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن المصريين نجحوا اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس.

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شاهد بالتصوير السريع كيف تم تعديل مسار السفينة الجانحة في قناة السويس!
شاهد بالتصوير السريع كيف تم تعديل مسار السفينة الجانحة في قناة السويس!

وقال السيسي عبر "تويتر": "لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري".

وأضاف السيسي "أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة. لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون. وسلاما يا بلادي".

وكانت مصر أعلنت تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، وتوجهها إلى منطقة البحيرات لفحصها في عملية قد تستمر 48 ساعة.

ورجح رئيس هيئة قناة السويس استئناف الملاحة في القناة ظهر اليوم الاثنين.

المصدر: RT

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