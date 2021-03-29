شاهد بالتصوير السريع كيف تم تعديل مسار السفينة الجانحة في قناة السويس!
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صحح موقع تتبع حركة السفن العالمية "VesselFinder"، مسار سفينة "Ever Given" الجانحة في قناة السويس، وذلك بعد بدء تعويم السفينة، اليوم الاثنين.
وهذا ما يشير إلى إمكانية إعادة فتح الممر المائي المزدحم قريبا.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة "إنتش كيب" لخدمات الشحن، أن "Ever Given" أعيد تعويمها اليوم الاثنين، ويجري تأمينها.
#BREAKING | Ship-tracking service VesselFinder has changed Ever Given’s status to under way on its website. raising hopes the busy waterway will soon be reopened.#Egypt#Suez#SuezCanal#EVERGIVEN#Evergreen#BreakingNews|#قناة_السويس#السفينة_الجائحة#عاجلpic.twitter.com/lz5EuNM5Ty— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) March 29, 2021
المصدر: RT