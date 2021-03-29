شاهد بالتصوير السريع كيف تم تعديل مسار السفينة الجانحة في قناة السويس!

صحح موقع تتبع حركة السفن العالمية "VesselFinder"، مسار سفينة "Ever Given" الجانحة في قناة السويس، وذلك بعد بدء تعويم السفينة، اليوم الاثنين.

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وهذا ما يشير إلى إمكانية إعادة فتح الممر المائي المزدحم قريبا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة "إنتش كيب" لخدمات الشحن، أن "Ever Given" أعيد تعويمها اليوم الاثنين، ويجري تأمينها.

المصدر: RT