أول فيديو للسفينة الجانحة بعد تعويمها في قناة السويس

أظهر مقطع فيديو السفينة "إيفر جيفن" وقد تحركت بعد نجاح عملية تعويمها فجر اليوم الاثنين، لتفتح مجالا للحركة بقناة السويس.

تمكن الطاقم المصري من تعويم #السفينة_الجانحة في قناة السويس وتحريكها منذ دقائق بعد ٦ ايام. pic.twitter.com/FOm1O1urEC — محمد فوزي اللامي🇮🇶 (@Mo_Allamy) March 29, 2021