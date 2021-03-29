 
مباشر
عاجل
مصدر بقناة السويس: تشغيل محركات السفينة إيفر جيفن بعد إعادة تعويمها استعدادا لإبحارها

أول فيديو للسفينة الجانحة بعد تعويمها في قناة السويس

أخبار العالم العربي

أول فيديو للسفينة الجانحة بعد تعويمها في قناة السويس
youtube
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q2ch

أظهر مقطع فيديو السفينة "إيفر جيفن" وقد تحركت بعد نجاح عملية تعويمها فجر اليوم الاثنين، لتفتح مجالا للحركة بقناة السويس.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا