أول فيديو للسفينة الجانحة بعد تعويمها في قناة السويس
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أظهر مقطع فيديو السفينة "إيفر جيفن" وقد تحركت بعد نجاح عملية تعويمها فجر اليوم الاثنين، لتفتح مجالا للحركة بقناة السويس.
#السفينة_الجانحة— جدة نيوز (@Jeddahnews11) March 29, 2021
عاجل: نجاح تعويم السفينة العالقة في قناة السويس .
.#مصرpic.twitter.com/x65IyRQ8rV
تمكن الطاقم المصري من تعويم #السفينة_الجانحة في قناة السويس وتحريكها منذ دقائق بعد ٦ ايام. pic.twitter.com/FOm1O1urEC— محمد فوزي اللامي🇮🇶 (@Mo_Allamy) March 29, 2021