الحوثي: على السعودية مخاطبة الأمريكيين للسماح للسفن بدخول ميناء الحديدة

دعا القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي السعودية لأن توجه خطابا للبحرية الأمريكية للسماح للسفن التي تحاصرها بالدخول إلى ميناء الحديدة اليمني.

وكتب على "تويتر": "قبل تدفق المساعدة التي تزعم أنها سترسلها، وأي مساعدة تسلم من السعودية لمرتزقتها، وليس للحساب الوسيط للراتب، فهي عبارة عن تمويل لاستمرار العدوان والأعمال العسكرية تحت غطاء إنساني غير مقبول".

على السعودية اولا أن توجه خطاب للبحرية الأمريكية للسماح للسفن التي تحاصرها بالدخول إلى ميناءالحديدة

قبل تدفق المساعدة التي تزعم أنها سترسلها.

وأي مساعدةتسلم من السعوديةلمرتزقتهاوليس للحساب الوسيط للراتب

فهي عبارةعن تمويل لاستمرار العدوان والأعمال العسكريةتحت غطاءإنساني غير مقبول — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 31, 2021

وأضاف: "إذا كانت السعودية تريد أن تجمل وجهها بالمساعدات فعليها إعادة الأموال اليمنية التي تحتجزها منذ 2015 وإلى اليوم، وتعيد إيرادات النفط اليمنية، التي أعلن وزير النفط عنها في مؤتمره الصحفي قبل أيام".

وتابع: "أن قائمة الاجرام لما تقوم به المملكة السعودية من عدوان عسكري وحصار يفرض عليها التعويض قبل أي مساعدة".

واذا كانت السعوديةتريدأن تجمل وجهها بالمساعدات فعليها إعادةالأموال اليمنية التي تحتجزهامن2015والى اليوم وتعيد إيرادات النفط اليمنية التي أعلن وزير النفط عنهافي مؤتمره الصحفي قبل أيام

إن قائمة الاجرام لما تقوم به المملكة السعوديةمن عدوان عسكري وحصاريفرض عليهاالتعويض قبل اي مساعدة — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 31, 2021

يذكر، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على "مواصلة السعودية وقوفها مع الأشقاء في اليمن، والتخفيف من معاناة المواطنين بتقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات، دعما للحكومة ولتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد".

من جهته، جدد هادي تأكيد دعم حكومته للمبادرة، مشيدا بحرص السعودية على تحقيق السلام الدائم وإرساء الأمن والاستقرار في اليمن.

جمال الأشول – اليمن

المصدر: RT