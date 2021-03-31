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الحوثي: على السعودية مخاطبة الأمريكيين للسماح للسفن بدخول ميناء الحديدة

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الحوثي: على السعودية مخاطبة الأمريكيين للسماح للسفن بدخول ميناء الحديدة
Reuters
ميناء الحديدة اليمني - أرشيف
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دعا القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي السعودية لأن توجه خطابا للبحرية الأمريكية للسماح للسفن التي تحاصرها بالدخول إلى ميناء الحديدة اليمني.

وكتب على "تويتر": "قبل تدفق المساعدة التي تزعم أنها سترسلها، وأي مساعدة تسلم من السعودية لمرتزقتها، وليس للحساب الوسيط للراتب، فهي عبارة عن تمويل لاستمرار العدوان والأعمال العسكرية تحت غطاء إنساني غير مقبول".

وأضاف: "إذا كانت السعودية تريد أن تجمل وجهها بالمساعدات فعليها إعادة الأموال اليمنية التي تحتجزها منذ 2015 وإلى اليوم، وتعيد إيرادات النفط اليمنية، التي أعلن وزير النفط عنها في مؤتمره الصحفي قبل أيام".

وتابع: "أن قائمة الاجرام لما تقوم به المملكة السعودية من عدوان عسكري وحصار يفرض عليها التعويض قبل أي مساعدة".

يذكر، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على "مواصلة السعودية وقوفها مع الأشقاء في اليمن، والتخفيف من معاناة المواطنين بتقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات، دعما للحكومة ولتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد".

من جهته، جدد هادي تأكيد دعم حكومته للمبادرة، مشيدا بحرص السعودية على تحقيق السلام الدائم وإرساء الأمن والاستقرار في اليمن.

جمال الأشول – اليمن

المصدر: RT

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