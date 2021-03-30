الحوثي يعلق على استئناف الملاحة في قناة السويس ويحذر من كارثة "أشد فتكا"

دعا القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي الأمم المتحدة إلى تنفيذ اتفاق الناقلة "صافر" قبالة سواحل محافظة الحديدة، محملا إياها مسؤولية حدوث أي كارثة بيئية.

وكتب الحوثي على "تويتر" معلقا على استئناف الملاحة في قناة السويس المصرية: "نبارك لمصر وللملاحة البحرية عودة قناة السويس للعمل".

وأضاف: "ندعو الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق صافر فلو لا سمح الله حصلت كارثة بيئية بانفجار سفينة صافر، فإن العالم سيتوقف ليس أسبوعا كما حصل في السويس، ولكن سيتوقف كل شيء لفترة ليست وجيزة".

وتابع: "ستتوقف مع الملاحة البارجات العسكرية وغيرها، إننا نحملهم المسؤولية".

نبارك لمصر وللملاحةالبحرية عودةقناة السويس للعمل

وندعو الأمم المتحدةلتنفيذ اتفاق صافر فلو لا سمح الله حصل كارثة بيئية بانفجار سفينة صافر فإن العالم سيتوقف ليس اسبوعا كما حصل في السويس ولكن سيتوقف كل شيءلفترة ليست وجيزة

وستتوقف مع الملاحةالبارجات العسكريةوغيرها

إننانحملهم المسؤلية — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 29, 2021



وشدد مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، على ضرورة وصول مسؤولي الأمم المتحدة دون تأخير لصيانة ناقلة النفط "صافر"، الراسية في شمال اليمن في المنطقة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وحمل المجلس الحوثيين "المسؤولية عن الموقف وعدم الاستجابة لهذه المخاطر البيئية والإنسانية".

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الدولية في حالات الطوارئ مارك لوكوك، إن "قيادة الحوثيين أسقطت خططا لمراجعة موافقتها على المهمة المخطط لها منذ فترة طويلة لتقييم وصيانة صافر".

من جهتها، وجهت شركة النفط بصنعاء اتهاما للتحالف العربي بقيادة السعودية بمنع الوصول أو إجراء أي صيانة للناقلة، التي تم تحويلها إلى خزان عائم، في ظل مخاوف من انفجارها جراء توقف أعمال الصيانة.

المصدر: "سبوتنيك"