مصر.. جنازة عسكرية كبيرة للجنزوري بحضور السيسي (فيديو)

تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجنازة العسكرية التي أقيمت لرئيس مجلس الوزراء المصري السابق كمال الجنزوري بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي.

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وتوفى الجنزوري صباح اليوم بمستشفى القوات الجوية بشارع التسعين بالتجمع الخامس، بعد صراع طويل مع المرض.

ولد الجنزوري في 12 يناير 1933 بالمنوفية، وتولى رئاسة الوزارة في الفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999، بعد أن تم استبعاده من قبل الرئيس الأسبق مبارك، وهي الإقالة التي حدث حولها لغط كبير بسبب تصاعد شعبية الجنزوري، وبعد قيام ثورة يناير كلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2011 .

يذكر أن الجنزوري تولي حقيبة وزارة التخطيط وبعدها رئاسة وزراء مصر في عهد مبارك، وكان أكثر رموز هذا العهد قبولا من أغلب القوى المعارضة بعد ثورة 25 يناير، وتم ترشيحه أكثر من مرة لمنصب رئيس الوزراء بعد الثورة.

المصدر: RT