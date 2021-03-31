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دفن كمال الجنزوري بجوار مبارك

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دفن كمال الجنزوري بجوار مبارك
مبارك وكمال الجنزوري
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أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري دفن في مقابر بجانب الرئيس الراحل حسني مبارك.

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وقالت إن الجنزوري دفن في مدافن كلية البنات، بمصر الجديدة، بجوار مقابر أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

توفى الجنزوري صباح اليوم بمستشفى القوات الجوية بشارع التسعين بالتجمع الخامس، بعد صراع طويل مع المرض.

ولد الجنزورى في 12 يناير 1933 بالمنوفية، وتولى رئاسة الوزارة في الفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999، بعد أن تم استبعاده من قبل الرئيس الأسبق مبارك، وهي الإقالة التي حدث حولها لغطا كبيرا بسبب تصاعد شعبية الجنزوري، وبعد قيام ثورة يناير كلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2011 .

يذكر أن الجنزوري تولي حقيبة وزارة التخطيط وبعدها رئاسة وزراء مصر في عهد مبارك، وكان أكثر رموز هذا العهد قبولا من أغلب القوى المعارضة بعد ثورة 25 يناير، وتم ترشيحه أكثر من مرة لمنصب رئيس الوزراء بعد الثورة.

المصدر: الوطن + المصري اليوم

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