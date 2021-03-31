السيسي ينعى كمال الجنزوري

غرد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر موقع "تويتر" عقب وفاة رئيس وزراء مصر الأسبق كمال الجنزوري اليوم الأربعاء.

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وقال السيسي في تغريدته: "فقدت مصر اليوم رجل دولة من طراز فريد، هو الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق".

وتابع: "كان الراحل بارا بمصر، وفيًا لترابها وأهلها، وصاحب يدٍ بيضاء في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية، وكانت له مكانته العلمية، ورؤيته الحكيمة، وقدراته القيادية المتميزة والناجحة".

وأوضح: "فضلا عن أخلاقه الرفيعة العالية، وتفانيه وصدقه وإخلاصه في مراحل مصيرية وحاسمة من تاريخ هذا الوطن، رحم الله الفقيد الغالي، وخالص عزائي لأسرته وأهله، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان".

وتولى الجنزوري 88 عاما، رئاسة الحكومة المصرية مرتين، الأولى في العام 1996 واستمرت 3 سنوات، والثانية في ديسمبر العام 2011 واستمرت لغاية يونيو 2012.

كما شغل الجنزوري منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي لمدة 10 سنوات، من العام 1986 ولغاية العام 1996، وكان محافظا لبني سويف والوادي الجديد.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن الجنزوري هو صاحب فكرة "الخطة العشرينية" التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003، والتي مهدت مرحلة الانطلاق في البلاد.

ولقب بـ"وزير الفقراء" و"الوزير المعارض" لما ظهر منه في وقت رئاسته للحكومة، وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل.

المصدر: RT