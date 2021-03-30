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بعد 24 ساعة من الإفراج عنه.. الجيش الإسرائيلي يعيد اعتقال الأسير المحرر مجد بربر (فيديو)

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بعد 24 ساعة من الإفراج عنه.. الجيش الإسرائيلي يعيد اعتقال الأسير المحرر مجد بربر (فيديو)
RT @rafatdarawsheh
بعد 24 ساعة من الإفراج عنه.. الجيش الإسرائيلي يعيد اعتقال الأسير المحرر مجد بربر
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اعتقل الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء الأسير المحرر مجد بربر، عقب اقتحام منزله في حي راس العامود بالقدس المحتلة، وذلك بعد الإفراج عنه يوم الاثنين وإنهاء محكوميته البالغة 20 عاما.

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وقالت مصادر محلية، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت الأسير بربر (45 عاما)، بعد اقتحام منزله والاعتداء على المتواجدين فيه بالضرب والدفع، وسط إطلاق قنابل الصوت بالمكان.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن مواطنا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع الجيش في سلوان.

واقتحمت القوات الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم قاعة قصر الحمراء في بلدة العيزرية جنوب مدينة القدس، ومنعت عائلة الأسير المحرر مجد بربر من تنظيم حفل استقبال له.

وكانت السلطات اعتقلت بربر عقب الإفراج عنه أمس الاثنين، من أمام سجن النقب الصحراوي، واقتادته للتحقيق في المسكوبية، إلا أنها أفرجت عنه بعد ساعات.

جدير بالذكر أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت قوات بربر في شهر مارس من عام 2001.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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