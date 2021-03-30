بعد 24 ساعة من الإفراج عنه.. الجيش الإسرائيلي يعيد اعتقال الأسير المحرر مجد بربر (فيديو)

اعتقل الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء الأسير المحرر مجد بربر، عقب اقتحام منزله في حي راس العامود بالقدس المحتلة، وذلك بعد الإفراج عنه يوم الاثنين وإنهاء محكوميته البالغة 20 عاما.

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وقالت مصادر محلية، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت الأسير بربر (45 عاما)، بعد اقتحام منزله والاعتداء على المتواجدين فيه بالضرب والدفع، وسط إطلاق قنابل الصوت بالمكان.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن مواطنا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع الجيش في سلوان.

واقتحمت القوات الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم قاعة قصر الحمراء في بلدة العيزرية جنوب مدينة القدس، ومنعت عائلة الأسير المحرر مجد بربر من تنظيم حفل استقبال له.

وكانت السلطات اعتقلت بربر عقب الإفراج عنه أمس الاثنين، من أمام سجن النقب الصحراوي، واقتادته للتحقيق في المسكوبية، إلا أنها أفرجت عنه بعد ساعات.

جدير بالذكر أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت قوات بربر في شهر مارس من عام 2001.

اقتحام منزل الاسير المحرر مجد بربر واعتقاله، علماً انه تم الافراج عنه البارحة بعد اعتقال دام ٢٠ عام

يذكر أنه كان موعد استقباله بقاعة الحكراء بالعيزرية اليوم وتم منعه من ذلك، وقررت عائلته الفرح فيه في بيتهم وقوات الاحتلال اقتحمت البيت واعتققلوه كي لا يكتمل فرحه.

يلعن الاحتلال. pic.twitter.com/6SswX7A2bS — 𓂆 أبوعليا 🇵🇸 (@3yyashabu3lya) March 30, 2021

شرطة الاحتلال تقتحم منزل الأسير المقدسي المحرر مجد بربر وتعتقله بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال أمس

الأسير مجد قضى 20 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي



ملعون أبو الاحتلال



🇵🇸🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/cMj5xI6g39 — Omar El Qattaa 𓂆 🇵🇸 Sniper 📸 (@OmarElQattaa) March 30, 2021

$عاجل| بعد يوم من الإفراج عنه.. الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المحرر #مجد_بربر من منزله في القدس المحتلة. pic.twitter.com/sEWNdzg7ag — علي شتية Ali shtayeh (@alishtayeh5) March 30, 2021

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية