 
مباشر

السعودية تمنع إطلاق صفة "خادمة" على العاملة المنزلية

أخبار العالم العربي

السعودية تمنع إطلاق صفة
Reuters
السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q2x3

منعت وزارة التجارة السعودية الإعلان عن أنشطة الاستقدام إذا تضمنت مفردات أو عبارات من شأنها المساس بكرامة العمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمها.

وأفادت صحيفة "عكاظ" بأن بين العبارات التي منعت وزارة التجارة استخدامها: "للبيع، للشراء، للتنازل"، وتستبدل بعبارة "نقل خدمات"، وألا يتضمن الإعلان عبارة "خادم أو خادمة"، وتستبدل بعبارة "عامل أو عاملة".

وتشدد الوزارة على عدم تضمين الإعلان نشرا لصور شخصية أو بطاقة هوية أو إقامة أو أية بيانات شخصية أخرى للعمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم.

كما شددت على أن لا يتضمن الإعلان تحميل العامل أي تكاليف مالية مقابل نقل الخدمة بأي حال من الأحوال، وضرورة أخذ موافقة العامل قبل نقل الخدمة، وألا يتضمن الإعلان الإشارة إلى تلقي ناقل الخدمة مبالغ مالية لنقل الخدمات بأي حال من الأحوال.

المصدر: صحيفة "عكاظ"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا