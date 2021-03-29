مصر.. وفاة نائبة في البرلمان عينها السيسي وكرمتها فرنسا بأعلى الأوسمة

توفيت النائبة في البرلمان المصري فرحة الشناوي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وهي إحدى النائبات المعينات بقرار من رئيس الجمهورية.

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ونعت جامعة المنصورة اليوم، الدكتورة فرحة الشناوي أستاذ المناعة بكلية طب المنصورة.

وضمت قائمة المعينين في مجلس النواب الدكتورة فرحة الشناوي، وهي أول سيدة شغلت منصب عميد كلية الطب بجامعة المنصورة وأول سيدة تتولى منصب نائب رئيس الجامعة.

وللدكتورة فرحة الشناوي تاريخ طويل من العمل الأكاديمي فهي واحدة من تبنت خلال عمادتها لكلية طب المنصور فكرة إنشاء برنامج مانشستر الطبي من خلال شراكة بين كلية طب المنصورة وجامعة مانشستر الإنجليزية، والذي أصبح من أنجح البرامج التعليمية في مصر، كما أسست مركز أبحاث الخلايا الجذعية والحبل السري وبجوار عملها العام نجحت في مجال البحث العلمي بمجال تخصصها في المناعة بالإضافة لأبحاثها حول الخلايا الجذعية من الحبل السري كرمّها السفير الفرنسي بالقاهرة وحصلت على وسام "ضابط عظيم" من فرنسا وهو أعلى وسام يمنح للعلماء.

كما شغلت منصب مقرر المجلس القومي للمرأة لإسهاماتها في تبني قضايا المرأة والعمل المستمر على تأهيل المرأة وحصلت على العديد من الجوائز العلمية ومن الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية من أهمها جائزة الدولة التشجيعية عام 2000 في مجال العلوم الطبية المتطورة من أكاديمية البحث العلمي، وجائزة فارس عام 1998 من الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك وجائزة ضابط عظيم من الحكومة الفرنسية عام 2017.

وكرمها الرئيس المصري، خلال احتفالية المرأة المصرية لتكريم الأم المثالية نظرا لإسهاماتها وسيرتها ومسيرتها العلمية العالمية الرائدة، في المجال الاجتماعي وخدمة وتنمية المرأة في عام 2018.

المصدر: الوطن + مصراوي