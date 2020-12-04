مصر.. وفاة عدد كبير من النواب بشكل غير مسبوق عبر تاريخه

قال عضو مجلس النواب المصري طارق الخولي، إن 16 نائبا عن مجلس النواب الحالي غيبهم الموت منذ بدايته وحتى الآن.

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وأضاف الخولى عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن هذا الرقم لم يشهده البرلمان المصري من قبل عبر تاريخه.

وكان آخر هؤلاء النواب، فوزي فتي عضو مجلس النواب عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، والفائز ضمن القائمة الوطنية بالدقهلية 2020 قطاع القاهرة وجنوب الدلتا، الذى وافته المنية اليوم.

ونعى اللواء أحمد الخشب، عضو مجلس النواب عن دائرة أجا عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، فتي قائلا: أنعى صديقي المحترم الخلوق النائب فوزى فتي، لقد عملنا سويا لخدمة الوطن ويشهد الله أنك عملت بجهد وإخلاص وانك لم تتأخر في طلب لخدمة الدائرة... فقدنا الصديق والأخ".

مؤخرا وفى أكتوبر 2020 توفيت النائبة مني منير عن الجيزة، ويوم 2 نوفمبر توفي النائب محمد سعد تمراز، إثر وعكة صحية.

المصدر: الشروق