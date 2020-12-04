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وفاة ثاني أعضاء مجلس النواب المصري لعام 2020

أخبار العالم العربي

وفاة ثاني أعضاء مجلس النواب المصري لعام 2020
Reuters
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توفي النائب في البرلمان المصري فوزي إسماعيل يوسف فتي، عن عمر ناهز 58 عاما، والفائز في انتخابات مجلس النواب عام 2020.

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وجاءت وفاة عضو مجلس النواب الفائز ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات 2020، خلال المرحلة الثانية، اليوم، في أحد مستشفيات القاهرة، بعد صراع مع المرض.

يذكر أن فتي هو ثاني نائب يتوفى في برلمان 2020، بعد وفاة الدكتور جمال حجاج، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

المصدر: الوطن

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