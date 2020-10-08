وفاة النائبة منى منير عضو لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان المصري

نعى مجلس النواب المصري النائبة منى منير عضوة المجلس عن دائرة الجيزة، والتي وافتها المنية اليوم الخميس.

وقال علي عبد العال رئيس مجلس النواب في بيان له، إنه "يتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة، في وفاة النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

ومن المقرر تشييع جثمان النائبة منى منير يوم غدا الجمعة من كنسية المرعشلي بالزمالك، على أن يقام العزاء يوم السبت في تمام الساعة السادسة مساء بذات الكنيسة.

يذكر أن النائبة منى منير كان لها عدة مواقف خلال عضويتها للبرلمان، إذ ساهمت كثيرا بتعزيز الدور المصري في إفريقيا، من خلال تنشيط التعاون بين مصر والدول الإفريقية.

المصدر: الأهرام