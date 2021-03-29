مصر.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 37 وفاة و686 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 11882، فيما عدد الإصابات 200050.

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وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 41 وفاة و638 إصابة بالفيروس.

وفي 24 مارس الحالي، طالب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بـ"ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يستدعي من المواطنين المزيد من الحرص"، محذرا من عودة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس.

المصدر: "رويترز" + RT