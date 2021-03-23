مصر.. زيادة عدد مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا في البلاد إلى 138

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد عن ارتفاع عدد مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا في البلاد إلى 138.

وأشارت الوزيرة إلى أن زيادة هذا العدد الذي يشمل مراكز ووحدات صحية ومستشفيات جاء في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل عملية التطعيم على الفئات المستحقة من المواطنين، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة جائحة كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

من جهته لفت مساعد وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد مجاهد، إلى أن خطوات حصول المواطنين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد تبدأ بالتسجيل على الموقع الإلكتروني، ثم يتم تقسيم الفئات المستحقة إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميا، ويقوم المواطن باختيار المجموعة التي ينتمي إليها. وتشمل المجموعات العاملين في القطاع الطبي، أو الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

ناصر حاتم

المصدر: RT