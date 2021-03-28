مصر.. العثور على رضيع حي وسط أنقاض مبنى منهار بالقاهرة

انتشلت فرق الإنقاذ في العاصمة المصرية القاهرة رضيعا عمره 6 أشهر حيا من تحت أنقاض مبنى منهار، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار إلى 25 شخصا، حسب مصادر رسمية.

وحسب مسؤول في الدفاع المدني فإن حالة الرضيع مستقرة.

وعثر على والدي الرضيع وشقيقته متوفين، إلا أن الفرق مستمرة في البحث عن شقيقه الأكبر المفقود، حسب المسؤولين الذين اشترطوا تكتم هوياتهم لأنهم غير مخولين بالحديث لوسائل الاعلام.

وانهار بناء سكني من 10 طوابق صباح أمس السبت بمنطقة جسر السويس بالقاهرة بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب، وعملت 40 سيارة إسعاف على نقل المصابين إلى مستشفيين في المنطقة.

ومؤخرا شنت الحكومة المصرية حملة على المباني المخالفة بأنحاء البلاد، وتم توقيف الكثير من المخالفين، وفي كثير من الأحيان تزيل الجهات المختصة المبنى المخالف.

المصدر: أ ب