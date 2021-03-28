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الإمارات تهنئ إسرائيل بعيد الفصح

أخبار العالم العربي

الإمارات تهنئ إسرائيل بعيد الفصح
Reuters CHRISTOPHER PIKE
فتاتان تحملان العلم الإسرائيلي والعلم الإماراتي
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هنأت الإمارات، اليوم الأحد، إسرائيل، بمناسبة عيد الفصح اليهودي، وتقدمت "بأطيب التمنيات لكل من يحتفلون في العالم بهذه المناسبة".

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وقالت السفارة الإماراتية لدى إسرائيل في "تويتر": "الإمارات العربية المتحدة تتمنى لكم عيد فصح سعيد وتتقدم بأطيب التمنيات لكل من يحتفلون في العالم".

هذا ورد الحساب الرسمي للسفارة الافتراضية لإسرائيل في دول الخليج، على هذه التهنئة، وكتب: "شكرا جزيلا !"، مرفقا الرموز التعبيرية للعلم الإسرائيلي والعلم الإماراتي بجانب بعضهما البعض.

المصدر: RT

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