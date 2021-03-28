الإمارات تهنئ إسرائيل بعيد الفصح

هنأت الإمارات، اليوم الأحد، إسرائيل، بمناسبة عيد الفصح اليهودي، وتقدمت "بأطيب التمنيات لكل من يحتفلون في العالم بهذه المناسبة".

إقرأ المزيد

وقالت السفارة الإماراتية لدى إسرائيل في "تويتر": "الإمارات العربية المتحدة تتمنى لكم عيد فصح سعيد وتتقدم بأطيب التمنيات لكل من يحتفلون في العالم".

الإمارات العربية المتحدة تتمنى لكم عيد فصحٍ سعيدٍ وتتقدم بأطيب التمنيات لكل من يحتفلون في العالم. — UAE Embassy in Israel (@UAEinIsrael) March 28, 2021

هذا ورد الحساب الرسمي للسفارة الافتراضية لإسرائيل في دول الخليج، على هذه التهنئة، وكتب: "شكرا جزيلا !"، مرفقا الرموز التعبيرية للعلم الإسرائيلي والعلم الإماراتي بجانب بعضهما البعض.

شكراً جزيلاً 🇮🇱🇦🇪 — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) March 28, 2021

المصدر: RT