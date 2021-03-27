أردوغان يهنئ اليهود بـ"عيد الفصح"

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، المواطنين اليهود في بلاده بمناسبة "عيد الفصح"، مؤكدا على "أهمية الوحدة والتضامن بين جميع شرائح المجتمع".

وجاء في رسالة التهنئة: "تركيا تحافظ على ميراث حضارتها العريقة بشأن الاحترام والتسامح تجاه المعتقدات الدينية".

وأضاف: "نولي أهمية كبيرة لضمان ممارسة العبادات والتقاليد من قبل المنتمين لجميع الأديان الذين نعيش معهم على هذه الأراضي منذ قرون في أجواء من السلام والطمأنينة".

وشدد أردوغان، على أن "الوحدة والتظافر والتضامن بين جميع شرائح المجتمع في تركيا كانت ولا تزال الضمان الأهم لحماية السلام والطمأنينة".

وتابع: "أهنئ مرة أخرى جميع اليهود، وخاصة مواطنينا، بعيد الفصح وأتمنى لهم العافية".

ويصادف "عيد الفصح"، هذا العام الـ27 من مارس الجاري، وتستمر الاحتفالات به لمدة 7 أيام.

المصدر: "الأناضول"