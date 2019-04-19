أردوغان يهنئ اليهود في تركيا والعالم

هنأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، اليهود في تركيا وفي سائر دول العالم بعيد الفصح اليهودي.

وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان وجه رسالة لليهود في تركيا وكل أنحاء العالم بمناسبة الفصح اليهودي أو "بيساح" باللغة العبرية.

وأشار أردوغان في الرسالة إلى أن "بيساح" يعد أحد أبرز الأعياد الدينية لدى المعتقد اليهودي، موجها لهم "خالص تهنئته" بهذه المناسبة بالقول: "السلام عليكم!".

وشدد أردوغان على أن البنية الاجتماعية للشعب التركي "قائمة على السلام واحترام جميع المعتقدات وتمثل الأساس الذي لا يهتز لوحدة وتضامن البلاد، عبر المتانة التي اكتسبتها بالحب والاحترام المتبادلين".

وقال أردوغان إن تركيا تولي أهمية كبيرة لممارسة جميع فئات شعبها، لدياناتها وعاداتها وتقاليدها بحرية.

ويحتفل بعيد الفصح لمدة 7 أيام لإحياء ذكرى خروج بني إسرائيل من مصر الفرعونية، ويبدأ العيد هذا العام مساء اليوم الجمعة.

المصدر: RT