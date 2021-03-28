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مصر.. ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى جسر السويس

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مصر.. ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى جسر السويس
Reuters
المبنى المنهار في جسر السويس
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ارتفع عدد ضحايا انهيار مبنى جسر السويس إلى 23، بعدما عثرت قوات الحماية المدنية على 7 جثث لضحايا جدد تحت أنقاض العقار المنهار.

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وأكد مصدر أمني لصحيفة "الوطن" أن عمليات البحث مستمرة حتى التأكد من عدم وجود أي ضحايا تحت أنقاض العقار المنهار.

وكان رئيس حي جسر السويس قال أمام النيابية العامة التي باشرت تحقيقاتها، إنه "تم تحرير مخالفة بشأن عقار جسر السويس في وقت سابق كما تم إبلاغ المحافظة وكنا ننتظر البت في الطلب من المحافظة بشأنه".

وانهار بناء سكني من 10 طوابق صباح أمس السبت بمنطقة جسر السويس بالقاهرة بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب، وعملت 40 سيارة إسعاف على نقل المصابين إلى مستشفيين في المنطقة.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

المصدر: الوطن 

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