 
مباشر

مصر.. ارتفاع حصيلة ضحايا عقار جسر السويس إلى 18 شخصا

أخبار العالم العربي

مصر.. ارتفاع حصيلة ضحايا عقار جسر السويس إلى 18 شخصا
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
القاهرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q24d

أكد مصدر أمني لوسائل إعلام مصرية أن عدد ضحايا انهيار عقار جسر السويس في القاهرة ارتفع إلى 18 شخصا.

وأوضح المصدر أنه "تم انتشال 7 جثث جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 18".

ولا تزال قوات الحماية المدنية تواصل جهودها لرفع أنقاض العقار المنهار.

إقرأ المزيد
مصر.. انتشال جثتي شابين سودانيين من تحت أنقاض عقار جسر السويس
مصر.. انتشال جثتي شابين سودانيين من تحت أنقاض عقار جسر السويس

وانهار بناء سكني من 10 طوابق صباح اليوم بمنطقة جسر السويس بالقاهرة بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب، وعملت 40 سيارة إسعاف على نقل المصابين إلى مستشفيين في المنطقة.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

 

ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا