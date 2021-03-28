التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، عن اعتراض وتدمير طائرة دون طيار أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) تجاه خميس مشيط في السعودية.
وأشار التحالف إلى "استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".
وقال: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية"
#عاجل#التحالف: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط. #واس_عامpic.twitter.com/vwczEVc8Ar— واس العام (@SPAregions) March 28, 2021
وكان التحالف العربي قد أعلن فجر اليوم، عن تدمير زورقين مفخخين يتبعان لقوات جماعة "أنصار الله" (الحوثيون).
وقال التحالف إن ذلك جاء "قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من الحديدة"، متهما الحوثيين بأنهم "يتخذون اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة"، ويستمرون في "تهديد لطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية"
وأمس السبت توعدت جماعة "أنصار الله"، السعودية بـ"ضربات قوية وموجعة لم تعهدها من قبل".
المصدر: واس