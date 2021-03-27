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الحوثيون يكشفون هوية "سعودي" قاتل معهم ويدعون لتشييع حاشد له

أخبار العالم العربي

الحوثيون يكشفون هوية
Reuters Khaled Abdullah
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كشفت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن اليوم السبت، عن هوية "مقاتل سعودي"، قالت إنه قضى وهو يقاتل في صفوفها ضد قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

ووصفه عضو المجلس السياسي الأعلى لحركة "أنصار الله"، محمد على الحوثي،  بأنه "الشهيد من مكة المكرمة عبد العزيز يوسف".

وأضاف في تغريدة عبر "تويتر": "نأمل الحضور المشرف غدا صباحا لتشييع هذا الشهيد العزيز البطل الذي انطلق مجاهدا في سبيل الله حين عرف الحق وتاقت نفسه إليه".

ونشر الحوثي صورة للقتيل، عليها شعار "أنصار الله"، وكتب فيها أنه من حي السليمانية، وقتل في 22 مارس الحالي، في معركة "النفس الطويل" دون تحديد مكان مقتله.

المصدر: RT

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