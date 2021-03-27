العراق: أي تقارب أمريكي إيراني سعودي له أثر إيجابي على المنطقة

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن أي تقارب إيراني أمريكي أو سعودي إيراني سيكون له تأثير إيجابي على أمن واستقرار المنطقة.

وقال خلال استقباله القائم بالأعمال الألماني في بغداد بيتر فلتن، إن "العراق يريد أن يكون نقطة التقاء وساحة تحتوي وتساعد الجميع، ولن يكون مع طرف ضد آخر".

وبحث اللقاء العلاقات العراقية الألمانية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما بحث آخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة والعالم.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات، لأن خلايا "داعش" مازالت تشكل خطرا على العراق والمنطقة، وفقا للبيان.

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وأعرب الأعرجي عن "استغرابه من تخلي بعض الدول وعدم متابعة مواطنيها في مخيم الهول بسوريا، وعدم المطالبة بهم واستلامهم، وكأن الأمر لايعنيهم".

ودعا "ألمانيا إلى مساعدة العراق في مجال تبادل الخبرات والمعلومات والمساهمة في إعادة إعمار سنجار وعودة الحياة فيها".

من جانبه أكد القائم بالأعمال الألماني سعي بلاده "الحثيث" لإحداث تقارب إيراني أمريكي من خلال دفع الطرفين لتجنب الأزمات.

المصدر: RT