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مصدر لـRT: الكاظمي يزور السعودية الأسبوع المقبل

أخبار العالم العربي

مصدر لـRT: الكاظمي يزور السعودية الأسبوع المقبل
Reuters
رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي
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أعلن مصدر حكومي عراقي، اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، سيزور العاصمة السعودية الرياض الأسبوع المقبل.

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وقال المصدر لـRT، إن "الكاظمي سيزور الرياض نهاية الأسبوع المقبل في زيارة رسمية".

وأضاف أن "الكاظمي سيلتقي ولي العهد محمد بن سلمان، وقد يلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز أيضا".

وأشار المصدر إلى أن "الزيارة ستبحث ملفات عديدة، خاصة تلك المتعلقة بالاستثمارات السعودية والتهديدات التي تتعرض لها السعودية من الأراضي العراقية، فضلا عن تعزيز العلاقات بين بغداد والرياض".

ويوم أمس أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، محادثات عبر الاتصال المرئي مع رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي ودعاه لزيارة الرياض في أقرب فرصة.

يذكر أن زيارة الكاظمي إلى السعودية أجلت في وقت سابق بعدما كان من المقرر أن يزورها قبل أشهر.

المصدر: RT

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