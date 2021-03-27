مسؤول صحي أردني يكشف مدة المناعة بعد تلقي لقاح كورونا

قال عضو لجنة التطعيم في وزارة الصحة الأردنية عادل البلبيسي أمس الجمعة، إن مدة المناعة للمطاعيم ضد فيروس كورونا تصل حتى 8 أشهر فقط.

وأضاف البلبيسي أنه لا يشترط إجراء فحص pcr للكشف عن كورونا قبل الحصول على المطعوم.

يذكر أن الأردن بات في المركز الـ35 عالميا من حيث حصيلة إصابات الفيروس وفق إحصاء أعده موقع worldometer الذي يرصد إصابات كورونا في العالم.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية بوقت سابق أمس الجمعة أن مجموع الإصابات في المملكة ارتفع الى 577,734 إصابة، ليصبح الأردن الدولة الـ35 عالميا من حيث عدد الإصابات.

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ويحتل الأردن المرتبة الثانية عربيا بعدد الإصابات بعد العراق الذي يحتل المرتبة 27 عالميا بواقع 822,095 إصابة.

من جهة أخرى يحتل الأردن المرتبة 46 عالميا بوفيات كورونا بواقع 6374 حالة.

كما يحتل الأردن المرتبة 23 عالميا والأولى عربيا بإصابات كورونا النشطة بواقع 103,323 إصابة نشطة.

ويحتل الأردن المرتبة 33 عالميا بعدد حالات الشفاء بواقع 468,037 حالة.

المصدر خبرني + RT