الأردن: أكثر من 273 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن تلقي أكثر من 273 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح المركز أن "إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بلغ 237921 شخصا، في حين بلغ إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح الواقي من الفيروس 75921 شخصا".

وأشار إلى أن عدد المسجلين على منصة وزارة الصحة لتلقي اللقاح بلغ 777825 شخصا.

من جهته، أكد مدير برنامج التطعيم الوطني الأردني كامل أبو سل، أن وزارة الصحة "تسلمت أمس الأربعاء أول دفعة من لقاح "سبوتنيكV" الروسي المضاد لفيروس كورونا".

ودعا أبو سل "المواطنين إلى التسجيل على منصة تلقي اللقاح والالتزام بالحضور لتلقيه"، موضحا أن "وزارة الصحة سجلت تخلف أكثر من 1000 شخص سجلوا ولم يحضروا لتلقي اللقاح".

وأعلنت الحكومة الأردنية مؤخرا أنها تعاقدت للحصول على مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضمن تعاقدات تصل إلى 10.2 مليون جرعة سترد تباعا.

المصدر: "بترا" + "قناة المملكة"