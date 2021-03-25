وزارة الصحة الأردنية تتسلم أول دفعة من لقاح "سبوتنيكV" الروسي

قال مدير برنامج التطعيم الوطني الأردني كامل أبو سل، إن وزارة الصحة "تسلمت الأربعاء أول دفعة من لقاح سبوتنيك V الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد".

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ودعا أبو سل، خلال حديثه لقناة "المملكة" اليوم الخميس، المواطنين إلى التسجيل على منصة تلقي اللقاح والالتزام بالحضور لتلقيه"، موضحا أن وزارة الصحة سجلت تخلف أكثر من 1000 شخص سجلوا ولم يحضروا لتلقي اللقاح.

وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخرا أنها "تعاقدت للحصول على مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيكV" الروسي من ضمن تعاقدات تصل إلى 10.2 مليون جرعة تصل تباعا".

المصدر: عمون+ المملكة