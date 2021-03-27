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دورية روسية تركية مشتركة في ريف الحسكة بسوريا

أخبار العالم العربي

دورية روسية تركية مشتركة في ريف الحسكة بسوريا
Reuters KEMAL ASLAN
صورة من الأرشيف
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سيّر العسكريون الروس والأتراك دورية مشتركة قرب مدينة القامشلي بريف الحسكة في شمال سوريا.

وقال قائد القافلة الروسية العقيد أندريه تيتوف للصحفيين يوم الجمعة إنها العملية الـ144 للدوريات المشتركة، تنفيذا لمذكرة التفاهم حول سوريا الموقعة بين روسيا وتركيا في مدينة سوتشي عام 2019.

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وأضاف أن الدورية سارت بشكل طبيعي حيث قطعت القافلة 95 كم تحت مراقبة مروحيات تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية.

وشارك في الدورية نحو 70 عسكريا و10 قطع من المعدات العسكرية، بما في ذلك عربات "تيغر" و"تايفون" للشرطة العسكرية الروسية وعربات Kirpi التركية.

المصدر: تاس

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