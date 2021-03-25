أكار: اتفقنا مع روسيا على منع وقوع انتهاكات على الحدود السورية

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الخميس، أنه اتفق مع نظيره الروسي سيرغي شويغو على الحيلولة دون وقوع انتهاكات على الحدود السورية، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام تركية.

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وفي تصريحات أدلى بها عقب مكالمة هاتفية جمعته مع شويغو اليوم، قال أكار إن "الاتصال كان بناء، تناولنا فيه خروقات مذكرة التفاهم (بخصوص إدلب) واتفقنا على اتخاذ إجراءات متبادلة".

وأضاف الوزير التركي، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول"، أنه تم "تحييد أكثر من 200 إرهابي في شمال سوريا وشمال العراق منذ مطلع مارس".

اليوم الثلاثاء، أعلنت الخارجية التركية أنها استدعت السفير الروسي في أنقرة على خلفية الوضع في إدلب وأبلغته بقلق أنقرة من الهجمات على مدينة إدلب السورية، وذلك بعد أن طالبت الدفاع التركية الأحد، السلطات الروسية بالتدخل لوقف ما وصفته بـ"هجمات الجيش السوري" على إدلب.

من جانبها، وجهت الدفاع الروسية أمس الأربعاء طلبا إلى تركيا لتحديد المسؤولين عن تنفيذ عملية قصف استهدفت مدينة حلب السورية في 21 مارس.

وأعلنت الدفاع الروسية أمس الأربعاء عن توصلها إلى اتفاق مع الجانب التركي لإعادة فتح 3 معابر في منطقتي إدلب وحلب شمال سوريا لتخفيف صعوبة الأوضاع الإنسانية في الأراضي الخاضعة لسيطرة تركيا.

المصدر: الأناضول