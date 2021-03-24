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روسيا تطلب من تركيا تحديد ومحاسبة المسؤولين عن قصف حلب يوم 21 مارس

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روسيا تطلب من تركيا تحديد ومحاسبة المسؤولين عن قصف حلب يوم 21 مارس
Reuters Omar Sanadiki
مبان مضرة جراء أعمال قتالية في مدينة حلب السورية.
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وجهت وزارة الدفاع الروسية طلبا إلى تركيا لتحديد المسؤولين عن تنفيذ عملية قصف استهدفت مدينة حلب السورية.

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وأشار نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري ألكسندر كاربوف، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، إلى أن مسلحين أطلقوا، يوم 21 مارس، 6 قذائف على أحياء سكنية في مدينة حلب، ما أدى إلى مقتل مدنيين 2 وإصابة 17 آخرين بينهم أطفال.

وقال كاربوف: "أعتقد أن المذنبين يجب تحديدهم ومحاسبتهم... نعرب عن أملنا في أن يسهم الجانب التركي في هذه القضية".  

وتابع: "بشكل عام يتم الالتزام بنظام وقف الأعمال القتالية على أراضي سوريا، لكنني مضطر لتأكيد تسجيل عمليات قصف من مواقع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي كل يوم. ويتراوح عدد حوادث الاستهداف من 25 إلى 30 يوميا... تأتي معظمها من منطقة إدلب لخفض التصعيد".

المصدر: وكالات    

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