مصر تصدر بيانا بعد أنباء عن تهديد بانهيار هرم خوفو

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت صورا تزعم وجود هبوط أرضي بمحيط هرم خوفو مما يهدد مبنى الهرم بالانهيار.

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وقال المركز إنه قام بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لوجود هبوط أرضي بمحيط هرم خوفو مما يهدد مبنى الهرم بالانهيار، وأن الصور المتداولة مزيفة.

وأوضحت أن منطقة هضبة الأهرام الأثرية ترتفع عن باقي المنطقة المحيطة بها، وأن كل ما يقع أو يحدث أسفل تلك المنطقة يبعد تماما عن الأهرامات، ولا يمثل أي خطورة عليها، مناشدة المواطنين "عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة التي تستهدف الإضرار بسمعة الآثار المصرية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الصور".

المصدر: RT