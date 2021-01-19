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مصر تخطط لنقل مركب خوفو الضخم دون تفكيكه (صور)

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مصر تخطط لنقل مركب خوفو الضخم دون تفكيكه (صور)
Reuters
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تعمل الحكومة المصرية على نقل مركب الملك خوفو الأولى، والمعروفة باسم مركب الشمس، من متحفها إلى المبنى الذي يجري تشييده بالمتحف المصري الكبير.

مصر تخطط لنقل مركب خوفو الضخم دون تفكيكه (صور)

وتهدف عملية النقل إلى تمكين الجمهور من رؤية أضلاع الهرم الأكبر الأربعة، بعد سنين اختفى فيها الضلع الرابع خلف المبنى المصمم على هيئة كبسولة معدنية، والذي  ساعد في إخفاء الضلع الجنوبي للهرم.

مصر تخطط لنقل مركب خوفو الضخم دون تفكيكه (صور)

ووفقا للصور سيتم نقل المركب، الذي يبلغ طوله 42 مترا، ويزن 45 طنا دون تفكيكه، حيث استقر رأي الخبراء والمتخصصين على بناء "كونتينر" ضخم بأبعاد المركب، ويتم عمل قناطر حديدية أسفل المركب، إذ يتم إدخال الكونتينر حول المركب، وإنزالها عبر القناطر، فيما يشبه سكة حديد حديثة تمنع اهتزاز المركب.

مصر تخطط لنقل مركب خوفو الضخم دون تفكيكه (صور)

وفور وصول المركب للمقر الجديد للمتحف الكبير ترفع بواسطة رافعات، بعد وضعها في فترينة زجاجية، وإنزالها إلى مقرها الجديد، الذي سيجهز بأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية الخاصة بالعرض المتحفي.

المصدر: الوطن

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