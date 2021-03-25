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انفجار عبوة ناسفة برتل تابع للتحالف الدولي جنوب العراق

أخبار العالم العربي

انفجار عبوة ناسفة برتل تابع للتحالف الدولي جنوب العراق
التحالف الدولي - أرشيف
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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، بأن "عبوة ناسفة انفجرت عند مرور رتل تابع للتحالف الدولي جنوب العراق".

وقال المصدر لـRT، إن "عبوة ناسفة انفجرت برتل مدني يوصل الدعم اللوجستي للتحالف الدولي على الطريق السريع في محافظة الديوانية جنوب العراق".

وأضاف: "لا توجد هناك إصابات بشرية".

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استهداف رتل تابع للتحالف الدولي جنوبي العراق
استهداف رتل تابع للتحالف الدولي جنوبي العراق

يذكر أن أرتال التحالف الدولي في العراق والأرتال المدنية التي توصل الدعم اللوجستي لها، تتعرض للاستهداف المستمر في المحافظات الجنوبية.

المصدر: RT

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