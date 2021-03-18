استهداف رتل تابع للتحالف الدولي جنوبي العراق

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الخميس، بأن عبوة ناسفة انفجرت على رتل تابع للتحالف الدولي جنوبي البلاد.

وقال مراسل RT، إن "عبوة ناسفة موضوعة على جانب الطريق السريع في محافظة الديوانية جنوبي العراق، انفجرت على رتل يوصل الدعم اللوجستي للتحالف الدولي".

وأضاف: "لا توجد هناك إصابات بشرية تذكر".

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يذكر أن أرتال التحالف الدولي في العراق والأرتال المدنية التي توصل الدعم اللوجستي لها، تتعرض إلى الاستهداف المستمر في المحافظات الجنوبية.

المصدر: RT