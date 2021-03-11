استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي غربي العراق (فيديو)

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الخميس بأن عبوة ناسفة انفجرت على طريق رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي غربي البلاد.

وقال المصدر لـRT إن "عبوة ناسفة استهدفت رتلا يوصل المعدات والدعم اللوجستي للتحالف الدولي في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار".

وأضاف: "لم تكن هناك إصابات بشرية بسبب الاستهداف، باستثناء إصابة طالت امرأة عابرة في الطريق، كما تضررت العربة التي انفجرت بها العبوة".

يذكر أن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها عربات تابعة للتحالف الدولي للاستهداف في محافظة الأنبار، حيث اقتصرت العمليات في الفترات السابقة على المحافظات الجنوبية.

المصدر: RT