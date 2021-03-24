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المغرب..11 وفاة و439 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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المغرب..11 وفاة و439 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters SHEREEN TALAAT
التطعيم ضد كورونا في المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 11 وفاة و439 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد 8786، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 492842.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 480607، بعد تسجيل 507 حالات شفاء.

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وبلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لكورونا في المغرب، أربعة ملايين و284 ألفا و60 شخصا. كما حصل مليونان و844 ألفا و916 على الجرعة الثانية من التطعيم.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 6 وفيات و569 إصابة بالفيروس.

المصدر: "رويترز"

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