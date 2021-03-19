دولة عربية تتصدر دول القارة الإفريقية في التطعيم ضد كورونا

أعلن رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، عن أن بلاده تعمل على توفير المزيد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لتطعيم 70 بالمئة من السكان.

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وقال العثماني أمس الخميس، خلال اجتماع للحكومة بالعاصمة الرباط: "إلى حدود الساعة تم تقديم حوالي 6 ملايين جرعة من اللقاح، مما يجعل المغرب يتصدر دول القارة الإفريقية في التلقيح، ونموذجا يستحق إشادات دولية".

وحول ما أثير مؤخرا عن لقاح "أسترازينيكا" من ردود فعل، أوضح أن "اللجنة الوطنية العلمية أقرت بالاستمرار في استخدامه في عملية التلقيح".

وأردف: "رأي اللجنة العلمية الوطنية يطابق موقف منظمة الصحة العالمية، والوكالة الأوروبية للأدوية".

وحصل المغرب حتى أمس الخميس، على 8 ملايين و500 ألف جرعة من لقاحي "أسترازينيكا" البريطاني- السويدي، و"سينوفارم" الصيني، حيث بدأ حملة التطعيم في 28 يناير الماضي، فيما تتواصل مفاوضات لشراء جرعات إضافية.

وبلغ عدد المستفيدين من جرعة اللقاح الأولى، أربعة ملايين و252 ألفا و723 شخصا، بحسب وزارة الصحة المغربية.

فيما بلغ عدد المستفيدين من جرعة اللقاح الثانية، مليونين و246 ألفا و753 شخصا، حيث تجري عملية التطعيم بشكل مجاني.

ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا بالمغرب، 490 ألفا و575، منها 8 آلاف و748 وفاة، و477 ألفا و879 حالة شفاء.

المصدر: الأناضول