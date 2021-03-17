المغرب.. 466 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الأربعاء تسجيل 466 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 526 الثلاثاء، لترتفع الإصابات إجمالا إلى 490088 حالة.

كما سجلت المملكة ثماني وفيات جديدة جراء الفيروس ارتفاعا من 4 يوم الثلاثاء ليصل مجموعها إلى 8745.

وتعافى 578 حالة جديدة ترفع إجمالي المتعافين إلى 477305 حالات.

ومن جهة أخرى، أوصت وزارة الصحة المغربية بمواصلة استعمال لقاح أسترازينيكا، حيث كان المغرب قد استورد كميات منه إلى جانب لقاح سينوفارم الصيني.

وورد في بيان لوزارة الصحة أن "اللجنة الوطنية الاستشارية لليقظة الدوائية أكدت أن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره".

وأضاف البيان: "ليس هناك أي صلة مباشرة بين هذه الأعراض الجانبية واستعمال لقاح أسترازينيكا، لذلك فهي توصي بمواصلة استعماله في حملات التلقيح على صعيد المملكة".

وتابع: "لم تسجل أية وفاة ضمن المستفيدين من لقاح أسترازينيكا نتيجة مضاعفات الأعراض الجانبية للقاح".

وطعم المغرب أربعة ملايين و236386 شخصا بالجرعة الأولى من اللقاح ومليونا و960996 بالجرعة الثانية.

المصدر: رويترز