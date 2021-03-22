"قسد" تنفي صحة بيان "الدفاع التركية" حول خسائر الاشتباكات شمال سوريا

نفت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ما جاء في بيان وزارة الدفاع التركية عن نتائج العمليات التي جرت بين الطرفين خلال الأيام الثلاثة الماضية في شمال سوريا.

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ووصفت "قسد" بيان وزارة الدفاع التركية الذي يذكر أنها أوقعت خسائر كبيرة في "قوات سوريا الديمقراطية" بأنه غير صحيح، وقالت عبر صفحتها في "فيسبوك" إن 4 من مقاتليها قتلوا وجرح 4 آخرون.

جاء ذلك ردا على بيان "الدفاع التركية" الذي ذكر في وقت سابق اليوم أنه تم تحييد 35 من أفراد وحدات حماية الشعب، (الذي يشكل العمود الفقري لـ "قسد" وتصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا وتربطه بحزب العمال الكردستاني) وذلك في المنطقة التي تطلق عليها تركيا اسم "نبع السلام" شمال سوريا.

وأضافت "قسد" في بيانها أن الاشتباكات التي جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية أدت إلى "مقتل 37 مرتزقا وإصابة 18 آخرين" إضافة إلى تدمير عربات مدرعة.

وأوضحت "قسد" أن الجيش التركي والفصائل التي يدعمها شن، بين 18 و20 الشهر الجاري، هجمات على طريق M4 وشمال عين عيسى.

وتحدث بيان "قسد" عن تفاصيل الاشتباكات التي شهدتها المنطقة منذ أيام، والخسائر التي قالت إن قواتها ألحقتها بالجيش التركي والفصائل التي يدعمها، ليقول إن "الدولة التركية تخفي خسائرها وتناقض الحقيقة".

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يذكر أن الجيش التركي أطلق في أكتوبر 2019 بمشاركة ما يعرف بـ "الجيش الوطني السوري" الموالي لتركيا، عملية أطلق عليها اسم "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمال سوريا، وأطلق اسم تلك العملية على المناطق التي سيطر عليها آنذاك، كمدينتي تل أبيض في محافظة الرقة، ورأس العين في الحسكة.

المصدر: RT + وكالات