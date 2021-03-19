ضحايا في قصف تركي على "عين عيسى" شمال سوريا و"قسد" تقصف قاعدتين لتركيا

قتل وجرح عدد من المدنيين في قصف تركي استهدف محيط بلدة عين عيسى في ريف الرقة شمال وسط سوريا أعقبه قصف من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لقاعدتين تركيتين.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن قصفا مدفعيا وصاروخيا تركيا على قرية حضريات جنوب شرق البلدة الواقعة شمال الرقة أدى إلى مقتل طفل وإصابة 5 مدنيين من أهالي القرية وأطراف بلدة عين عيسى، وذكرت وكالة أنباء "هاوار" أن أوضاع بعض المصابين الذين وصلوا إلى مشفى البلدة حرجة.

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وقالت الوكالة إن "قسد" ردت بقصف قاعدتين للجيش التركي قريبتين من قريتي صيدا والمشيرفة، وأضافت أن الجيش التركي "أقدم بعد ذلك على قصف نقطة لقوات حكومة دمشق في الأحياء الشرقية لبلدة عين عيسى، دون معرفة ما خلفه القصف من أضرار بعد".

قصف القاعدة التركية ـ شبكة أخبار عفرين

وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق أن عددا من الضحايا سقطوا بين قتيل وجريح، لم تحدد عددهم، خلال اشتباكات وصفتها بالقوية دارت بين "قسد" من جهة، والقوات التركية مع الفصائل التي تدعمها من جهة أخرى، في قرية صيدا بريف عين عيسى، وأشارت إلى أن محيط البلدة يتعرض لقصف عنيف.

وقبل ساعات من مساء اليوم الجمعة تحدثت الوكالة عن مقتل 15 من الجنود الأتراك والفصائل المدعومة من أنقرة، في معارك عين عيسى التي شهدت قصفا تركيا على قرى معلق صيدا والمشيرفة وأطراف عين عيسى.

وكانت وسائل إعلام محلية قالت إن حركة نزوح للأهالي شهدتها مدينة عين عيسى جراء الاشتباكات والقصف المتواصل من قبل "الجيش الوطني" (المدعوم من تركيا) على مواقع "قسد".

المصدر: وكالة "هاوار" + وسائل إعلام سورية محلية