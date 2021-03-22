تركيا تعلن تحييد 35 عنصرا من حزب "العمال الكردستاني" بشمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، تحييد 35 عنصرا من حزب "العمال الكردستاني" في الأيام الثلاثة الأخيرة بمنطقة "نبع السلام" بشمال سوريا.

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وقالت الوزارة في بيان إن قوات من وحدات المغاوير (الكوماندوز) تمكنت من تحييد (قتل) 3 إرهابيين اليوم أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم ضد منطقة عملية"نبع السلام".

وأشار البيان إلى أنه "مع تحييد الإرهابيين الثلاثة وصل عدد من تم تحييدهم من تنظيم (ي ب ك/ بي كا كا) في الأيام الثلاثة الأخيرة إلى 35".

Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirilidi.



Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hâle getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 35 oldu pic.twitter.com/Tc8gc1Godl — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 22, 2021

وكان الجيش التركي، أعلن السبت الماضي أنه دمر أكثر من 20 موقعا لقوات كردية" وقام بتحييد عدد كبير من المسلحين، في مدينة "تل رفعت" بشمال سوريا.

وقالت مصادر عسكرية تركية، السبت الماضي، إن قصف مواقع تابعة للأكراد جاء ردا على إطلاقه قذائف على ولاية "كيليس" بجنوب تركيا.

المصدر: الأناضول