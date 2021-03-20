الجيش التركي يُدمّر مواقع للأكراد في "تل رفعت" السورية

تمكن الجيش التركي من تدمير أكثر من 20 موقعا لـ"ي ب ك/بي كا كا" وتحييد عدد كبير من الإرهابيين، في مدينة "تل رفعت" بشمال سوريا.

وقالت مصادر عسكرية تركية، اليوم السبت، إن قصف مواقع تابعة للتنظيم الإرهابي جاء ردا على إطلاقه قذائف على ولاية "كيليس" بجنوب تركيا.

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وأوضحت المصادر أن "طلقات عقابية" نفذها الجيش على مواقع في "تل رفعت" يعتقد أن القذائف على "كيليس" أطلقت منها الخميس.

وذكرت أن القوات التركية استهدفت، بجانب أماكن إطلاق القذائف، مواقع أخرى تابعة لـ"ي ب ك/بي كا كا"، وتمكنت من تدمير أكثر من 20 موقعا.

كما أسفر القصف التركي عن تحييد عدد كبير من "الإرهابيين"، وفق المصادر ذاتها.

المصدر: الأناضول