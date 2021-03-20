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الجيش التركي يعلن عن قتل قواته 14 كرديا شمالي سوريا

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الجيش التركي يعلن عن قتل قواته 14 كرديا شمالي سوريا
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد (قتل) 14 عنصرا قال أنهم ينتمون لحزب العمال الكردستاني، في منطقتي عمليتي "نبع السلام" و"درع الفرات" شمالي سوريا.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة، السبت، عبر حسابها في موقع تويتر.

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وقالت الوزارة إنه تم بنجاح منع محاولات هجوم على منطقتي "نبع السلام" و"درع الفرات".

وأشارت إلى "تحييد" 12 عنصرا من " "حزب العمال الكردستاني"" أثناء محاولتهم استهداف منطقة "نبع السلام".

وأكدت أن قواتها تمكنت أيضا من تحييد عنصرين اثنين حاولا التسلل إلى منطقة "درع الفرات".

المصدر: الأناضول

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